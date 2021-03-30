صحة

طبيب شهير يحذر من "سرطان معدٍ"

Lebanon 24
30-03-2021 | 15:00
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أعلن الطبيب الروسي الشهير، ألكسندر مياسنيكوف، أن فيروس الورم الحليمي يمكن أن يحفز تطور السرطان.

ويشير مياسنيكوف في حديث تلفزيوني، إلى أنه، "قبل سنوات عديدة اكتشف علماء من اليابان أن سرطان عنق الرحم، هو أكثر أنواع السرطانات النسائية انتشارا ، وقد قضى هذا السرطان على حياة الملايين من البشر، إنه مرض معد".

ووفقا له، حوالي 50 نوعا من هذا الفيروس، يمكن أن تؤثر في الغشاء المخاطي، ويقول "يمكن أن تؤثر هذه الأنواع في الأغشية المخاطية وتغيرها، بحيث تصبح بؤرة لتطور السرطان".

ويضيف موضحا، بعد توغل هذا الفيروس في الخلية، يدخل إلى الحمض النووي مسببا طفرات، تبدأ الخلية نتيجة ذلك بالتحول إلى خلية سرطانية.

ويؤكد الطبيب، على أنه بالإضافة إلى سرطان عنق الرحم، يمكن لفيروس الورم الحليمي أن يسبب سرطان الحلق والرأس والرقبة، وسرطان القضيب عند الرجال.

ويقترح الطبيب، للوقاية من الفيروس التطعيم ضده، مشيرا إلى أن اللقاح الحالي يمكنه مكافحة جميع الفيروسات المسببة للأورام السرطانية.
المصدر: نوفوستي
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