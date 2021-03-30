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صحة
"أسترازينيكا" تطلق اسما جديدا على لقاحها المضاد لسلالة كورونا الجديدة
Lebanon 24
30-03-2021
|
13:00
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أعلنت شركة AstraZeneca، البريطانية-السويدية، بأنها ستطلق اسم Vaxzevria، على لقاحها المختص بمكافحة السلالة الجديدة لفيروس كورونا.
ويشير الموقع الإلكتروني لوكالة المنتجات الصحية السويدية إلى أن إعادة التسمية تمت في 25 آذار، لكن هذا الإجراء لن ينطوي على تغييرات أخرى.
وتم إخطار المتخصصين في اللقاحات بهذا لأن معلومات المنتج والتسمية والتغليف قد تتغير خارجيا.
تم تغيير الاسم على خلفية المعلومات التي ظهرت في آذار حول مضاعفات خطيرة لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.
قبل ذلك، وجد المجلس المستقل لمراقبة البيانات والسلامة (DSMB) عدم وجود خطر متزايد للتخثر لدى المرضى الذين تم تطعيمهم بلقاح AstraZeneca ولم يؤكد خبراء EMA أن لقاح AstraZeneca يزيد من المخاطر الإجمالية لمضاعفات الانصمام الخثاري.
وقبل ذلك، قالت شركة AstraZeneca إنه وفقًا للدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة وتشيلي وبيرو، فإن فعالية اللقاح ضد الإصابة بفيروس كورونا بلغت 79%. في نفس الوقت تصل الفعالية ضد الشكل الحاد إلى 100%.
المصدر:
سبوتنيك
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