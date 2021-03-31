صحة

احذروا 3 أمراض.. تقتل بصمت!

Lebanon 24
31-03-2021 | 12:00
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غالب الأمراض تظهر مع مجموعة من الأعراض التي تنذر المريض بإصابته، وهو ما يجعله يتوجه مباشرة إلى الطبيب ومحاولة التداوي منها. لكن هناك من الأمراض ما يقضي على المريض بدون ظهور أعراض عليه، وهو ما يجعلنا نطلق عليها "القاتل الصامت".

ارتفاع ضغط الدم

يعتبر ارتفاع ضغط الدم "القاتل الصامت" الذي يفتك بالمريض دون أن يشعر بأعراض تذكر، ولا يستطيع المريض معرفة ذلك إلا عندما تصل قراءة ضغط دمه 140/90 مليمتر زئبقي أو أعلى.
ويسبب ضغط الدم تضرر القلب والشرايين والأعضاء الأخرى بالفعل، وعند تركه لفترة طويلة دون تشخيص يؤدي ذلك إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو فشل كلوي أو تلف في العين أو قصور في القلب.

سرطان الرئة

يعتبر أحد أكبر أسباب الوفيات بين المصابين بالسرطان بل يشكل 25% من الوفيات بين المصابين بالسرطان، إذ لا تظهر أعراضه خلال المراحل المبكرة، لذلك ينصح المدخنين الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما بإجراء فحص الرئة بالأشعة المقطعية سنويا، حتى يحصل على تشخيص مبكر قد يمنع الوفاة، وفقا لموقع "هيلث سايت".

سارق البصر الصامت

تطلق هذه الصفة على مرض "الغلوكوما"، ويعد سبب رئيسي في إصابة من هم فوق 60 عاما بـ "العمى"، وهي مجموعة من أمراض العيون التي يمكن أن تتلف العصب البصري وتؤدي إلى فقدان البصر.
لهذا ينصح بإجراء فحوص سنوية شاملة للعين، حتى يتمكن طبيب العيون أو أخصائي العيون من اكتشاف المرض قبل أن تفقد الرؤية.
المصدر: سبوتينك
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