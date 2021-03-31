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صحة
تصريح هام من "الصحة العالمية" حول اللقاحات الصينية .. هل هي آمنة؟
Lebanon 24
31-03-2021
|
14:13
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أعلن خبراء منظمة الصحة العالمية أن لقاحي مختبري سينوفارم وسينوفاك الصينيين ثبت أنهما آمنين وفاعلين ضد فيروس كورونا، غير أنهما "ما زالا في حاجة إلى المزيد من البيانات".
وأعلنت مجموعة الخبراء الاستراتيجية الاستشارية حول التلقيح في منظمة الصحة العالمية أن "اللقاحين أثبتا سلامتهما وأبرزا فاعلية جيدة ضد كوفيد-19 حين يكون المريض يظهر أعراضا، لكنه ما زال يتعين توافر بيانات (...) في ما يتعلق بالمسنين والأشخاص الذين يعانون أمراضا أخرى".
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