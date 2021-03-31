صحة

إعلان هام من "فايزر" حول لقاحها..

Lebanon 24
31-03-2021 | 14:18
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أعلنت شركة "فايزر" أن "لقاحها ضدّ كورونا يحمي الأولاد من 12 سنة وهذا يفتح الباب لتوسيع فئة القابلين للتطعيم بحلول الخريف".

وأضاف: "لقاحنا فعال بنسبة 100% للفئة العمرية بين 12 إلى 15 عاما".
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