إنتبهوا.. تجاوز هذا المقدار من الأطعمة قد يقتلكم

الموت قد يأتي بأشكال عديدة، بما في ذلك تناول كميات كبيرة من الأغذية، حيث أن العديد من أطعمتنا اليومية قاتلة عندما نفرط في تناولها.

ولا تتحمل معدة الإنسان عادة أكثر من 4 أكواب من الأطعمة، ويمكن أن تتراكم الآثار السامة للإفراط في تناول الطعام مع بدء الأمعاء في عملية الهضم، إليك المقدار الذي يجب ألا تتجاوزه لعدد من الأطعمة للتغلب على الموت، بحسب موقع Popular Science العلمي.

كبد البقر

تحتوي لحوم أعضاء الماشية على مغذيات أكثر من العضلات، ويحتوي الكبد على وجه الخصوص على الكثير من فيتامين أ الذي يرهق الإفراط في تناوله كبد الإنسان، فضلا عن زيادة الضغط داخل الجمجمة إلى مستويات خطرة.

متوسط المرأة: 770 كوبًا.

متوسط الرجل: 924 كوبًا.

الأفوكادو

تحتوي هذه الفاكهة الدهنية على ضعف كمية البوتاسيوم الموجودة في الموز، وعندما يصطدم الكثير من المعدن بمجرى الدم، فإنه يقطع ضربات القلب المنتظمة، مما يؤدي إلى إبطائها - أو حتى توقفها.

متوسط المرأة: 250 كوب (200 حبة فاكهة).

متوسط الرجل: 300 كوب (240 فاكهة).

الشوكولا الداكنة

على غرار الكافيين، فإن مركب الثيوبرومين الموجود في الكاكاو يوسع الأوعية الدموية ويزيد من معدل ضربات القلب. عند الإفراط في تناول الشوكولا الداكنة يمكن أن تتحد هذه التأثيرات ما يؤدي إلى هبوط ضغط الدم/ ما قد يؤدي إلى الوفاة.

متوسط المرأة: 82 كوبًا (332 بارًا).

متوسط الرجل: 98 كوبًا (398 بارًا).

البطيخ

قد يقتلك الإفراط في تناول أي فاكهة غنية بالسوائل، إذ تتوسع الخلايا التي تغمرها المياه ما يؤدي إلى حدوث اضطراب واختلال في في الجسم. ويمكن أن يؤدي التورم مثل هذا في الدماغ إلى إتلاف الخلايا العصبية وإيقاف إمداد الأكسجين.

متوسط المرأة: 80 كوب (3 ثمرات).

متوسط الرجل: 130 كوب (4 ثمرات).

القهوة

يمكن للكثير من الكافيين أن يصيبك بالدوار، ويرفع ضغط الدم، بل وقد يصيبك بنوبات صرع. يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول القهوة إلى إصابة القلب بالرجفان، وهو عدم انتظام ضربات القلب، ما يؤدي إلى فشل ضخ الدم.

متوسط المرأة: 50 كوبا.

متوسط الرجل: 70 كوبًا.