صحة

عالم فيروسات يحدد الأعداء الرئيسيين لمنظومة المناعة

Lebanon 24
01-04-2021 | 21:00
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كشف الدكتور فيكتور زويف، عالم الفيروسات في مركز "غاماليا" الروسي، العوامل الأربعة التي تؤثر في انخفاض منظومة المناعة في أوائل الربيع وأواخر الخريف.

ويقول زويف، "العوامل الأربعة هي- الجو البارد وارتفاع الرطوبة والرياح والمزاج السيئ. هذه العوامل تسبب انخفاض فعالية منظومة المناعة. لذلك يصبح من السهل الإصابة بأمراض البرد". مؤكدا على أن الحديث يدور حول الإصابة بفيروس الإنفلونزا ومسببات التهاب الجهاز التنفسي الحاد والتهابات الجهاز التنفسي الحادة التي تسببها الفيروسات.

ويشير الأخصائي، إلى أنه يمكن للإنسان أن يصاب ببعض الأمراض دون ظهور أي أعراض تشير إلى إصابته، لأن الفيروس موجود فقط داخل الخلية الحية. وهذا الشكل الكامن للعدوى، يؤدي إلى نشوء مناعة غير دائمة.

وينصح الأخصائي الروسي، بضرورة الاعتناء بالنفس، والأهم من ذلك عدم الانزعاج من الأمور الصغيرة والتافهة. لأن المزاج السيء يحفز تفاعلات كيميائية حيوية في الجسم، تؤثر سلبا في الحالة الصحية للإنسان.

المصدر: روسيا اليوم
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