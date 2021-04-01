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صحة
تنبيه.. لا تتناولوا عصير البرتقال بكثرة لهذا السبب الخطير!
Lebanon 24
01-04-2021
|
23:00
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وجد باحثون أن عصير البرتقال يزيد خطر الإصابة بسرطان الجلد بأكثر من النصف، مقارنة بأولئك الذين لا يتناولونه.
وأوضحت الدراسة التي أجرتها جامعة إنديانا بلومنجتون الأميركية أن أولئك الذين يتناولون أكثر من برتقالة واحدة في اليوم، تزداد لديهم مخاطر الإصابة بسرطان الجلد بنسبة 79%، وأولئك الذين يشربون أكثر من كوب واحد من عصير البرتقال يومياً، لديهم خطر متزايد بنسبة 54% للإصابة بالمرض.
وأشارت الدراسة إلى أن ثمار الحمضيات تحتوي على مادة تسمى سورالين تجعل الجلد حساساً لأشعة الشمس التي تسبب السرطان نتيجة للتعرض الزائد للأشعة فوق البنفسجية، بحسب ما ورد في صحيفة "ذا صن" البريطانية.
ومن خلال البحث في العلاقة بين استهلاك الحمضيات وسرطان الجلد، مع الأخذ في الاعتبار عدداً من العوامل المعروفة بأنها عوامل خطر للمرض، مثل العمر وامتلاك البشرة الفاتحة، توصلت الدراسة إلى أن أولئك الذين يتناولون أكثر من حصة واحدة من الفاكهة بانتظام كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد القاتل.
وقالت الجمعية البريطانية لأطباء الأمراض الجلدية "BAD"، التي نشرت البحث إن الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الجلد قد ينصحون بتجنب عصير الفاكهة في المستقبل.
وأوضحت المتحدثة باسم الجمعية، هارييت دالوود: "الفواكه الحمضية، وخاصة البرتقال وعصير البرتقال، تستهلك على نطاق واسع في المملكة المتحدة. ويتزايد استهلاك عصير الفاكهة على أساس سنوي".
وأضافت: "يمكن أن يساعد هذا البحث المهنيين الطبيين بشكل أفضل على تقديم المشورة للمرضى الذين لديهم بالفعل عوامل خطر ثابتة مثل تاريخ عائلي من سرطان الجلد للتقليل من تناول الحمضيات".
المصدر:
24
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