خبر سار للبنانيين الذين أخذوا لقاح "فايزر".. إليكم ما أعلنته الشركة!

في خبر من شأنه أن يعطي أملاً لآلاف اللبنانيين، أعلنت شركتا "فايزر" الأميركية و"بيونتيك" الألمانية أن لقاحهما المضاد لفيروس كورونا المستجد فعال حتى بعد 6 أشهر من التطعيم به.





وقالت "فايزر" و"بيونتيك" إن النتائج المحدثة لدراسة أجرته الشركتان وشمل أكثر من 44 ألف متطوع أظهرت أن مدة فعالية اللقاح تتجاوز 6 أشهر.



وأشارت الشركتان إلى أن اللقاح كان فعالا بنسبة 91% ضد الأعراض المصاحبة للفيروس، وكان أكثر حماية في الوقاية من الأعراض الشديدة.من بين 927 حالة مصابة بالفيروس، تم اكتشافها حتى 13 آذار، كان بينها 77 من الذين تلقوا اللقاح، و850 منهم كانوا تلقوا جرعات وهمية.كما قالت الشركتان إنه لم تكن هناك مخاوف جدية تتعلق بالسلامة، ويبدو أن اللقاح يعمل أيضا ضد السلالة الجديدة للفيروس المكتشفة في جنوب إفريقيا.ويأتي هذا الخبر بعد إعلان الشركتين هذا الأسبوع أن اللقاح آمن بشدة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما، استنادا إلى دراسة أجريت على 2260 متطوعا أميركياً.وقبل أيام، أعلنت وزارة الصحة العامة عن وصول الشحنة الـ7 من لقاح "فايزر" إلى لبنان وتضمّ 25740 لقاحاً.ووفقاً للوزارة، فإن لبنان يكون قد تسلّم حتى الآن 250380 لقاحاً من "فايزر"، علماً أن الوزارة ستتسلم خلال شهر نيسان المقبل 189540 لقاحاً من فايزر.وذكرت الوزارة بأن العدد التفصيلي للذين حصلوا على اللقاح ينشر يومياً في التقرير اليومي عن "كورونا" الصادر عن وزارة الصحة العامّة.