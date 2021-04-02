صحة

ما تأثير الهواتف الذكية في الدماغ؟ عالم نفس يرد!

Lebanon 24
02-04-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-809030-637529453018272322.jpg
Doc-P-809030-637529453018272322.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف البروفيسور ألكسندر كابلان، أخصائي علم النفس الفسيولوجي، أن الاستخدام المتكرر للهاتف الذكي لـ "تذكر" المعلومات، قد يؤدي إلى إضعاف الدماغ.

ويشير الخبير في حديث لراديو "سبوتنيك" إلى أن هذه الأجهزة حاليا تقوم بوظيفة الذاكرة الخارجية، وحفظ البيانات التي كان يحفظها الدماغ سابقا، وهذا بالطبع يؤثر في عمله. فكما تصاب العضلات بالضمور بسبب عدم الحركة، تصاب الآليات المسؤولة عن الذاكرة في الدماغ بالضعف، إذا لم تقم بوظيفتها بصورة كاملة.

ويقول: "إن استخدام أجهزة الذاكرة الخارجية للحصول على المعلومات المطلوبة أو جدول زمني أو للاطلاع على كتاب أو حدث ما، يؤدي إلى تعود الدماغ على العمل مع الذاكرة الخارجية أكثر من الذاكرة الداخلية".

وهذا يعني، إذا كان الشخص يفرط في استخدام الهاتف الذكي للحفاظ على المعلومات التي تهمه، فإنه يمكن أن يضعف ذاكرته، وقد يؤثر فيها تدفق تيار كبير من المعلومات "غير اللازمة".

ويقول: "الدماغ بطبيعته، مهيأ مسبقا لتحليل أي معلومة، وبعكسه لا يمكن تحديد هل هذه المعلومة أو تلك "ضرورية" أم لا. لذلك إذا ازدادت كمية المعلومات "غير اللازمة"، فسوف يضطر الدماغ إلى إهدار الجزء الأكبر من إمكانياته هباء".

ووفقا للبروفيسور، هذا لا يعني يجب الاستغناء عن الهاتف الذكي، خوفا من تأثيره في الدماغ. لأن المطلوب هو عدم الإفراط في استخدام هذه الأجهزة ولفترات طويلة.
المصدر: نوفوستي
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:00 | 2021-04-03
21:00 | 2021-04-03
19:00 | 2021-04-03
15:00 | 2021-04-03
12:00 | 2021-04-03
09:00 | 2021-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website