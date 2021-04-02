صحة

إحذروا... الصداع ينذر بالإصابة بمرض خطير

Lebanon 24
02-04-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-809109-637529608386659052.jpg
Doc-P-809109-637529608386659052.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت دراسة نشرتها خدمة الصحة الوطنية الأميركية إلى أن الصداع يمكن أن يشير إلى إصابة بمرض خطير.

وبحسب ما نشر موقع "إكسبريس" فإن الصداع يمكن أن ينذر بمشاكل في الأوعية الدموية في الدماغ، إضافة إلى احتمال تلفها وزيادة أو انخفاض في الضغط داخل الجمجمة.

كما لم يتم استبعاد فرضية الإصابة بالتهاب السحايا.

وحذر الأطباء من الإستخدام الدائم للأدوية بما في ذلك المسكنات والتي يمكن أن تزيد الوضع سوءا.

هذا وحذرت الطبيبة، إيرينا يارتسيفا، في وقت سابق من أن سبب وجع الرأس الدائم ربما يكون بسبب ارتفاع ضغط الدم.

وبحسب يارتسيفا، فإن أحد أشكال الصداع الأكثر انتشارا في الوقت الحالي سببه التغيرات المناخية والمفاجئة في درجات الحرارة.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:00 | 2021-04-03
21:00 | 2021-04-03
19:00 | 2021-04-03
15:00 | 2021-04-03
12:00 | 2021-04-03
09:00 | 2021-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website