خبر رائع: لقاح جديد لكورونا على شكل قطرات للأنف وبلا آثار جانبية!

أعلن مدير المركز الوطني الروسي لبحوث علم الوباء والأحياء الدقيقة، "غاماليا"، ألكسندر غينتسبورغ، اليوم الجمعة، أن التجارب قبل السريرية على لقاح ضد فيروس كورونا، على شكل قطرات للأنف، ستبدأ في المركز.



وقال غينتسبورغ لوكالة "سبوتنيك": "لقد حصلنا على براءة اختراع لقاح على شكل قطرات للأنف. وتبدأ الآن التجارب قبل السريرية".وأكد أن "الآثار الجانبية لهذا اللقاح الجديد ستكون شبه منعدمة".وأوضح "حتى تلك الآثار الجانبية غير المؤثرة الموجودة الآن، في شكل صداع، ارتفاع محتمل في درجة الحرارة من الواضح أنها ستغيب عند تناول اللقاح داخليا، لأن هذا دواء موضعي ولن يسبب التفاعلات الجهازية على شكل ارتفاع في درجة حرارة".

وأشار إلى أنه "سيتم تطعيم 60 بالمئة من المواطنين ضد عدوى فيروس كورونا في روسيا بحلول نهاية الصيف المقبل".



وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، في آب الماضي، طوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V" فعالية تتجاوز 90 بالمئة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.وتمت الموافقة على استخدام لقاح "سبوتنيك V" في 59 دولة يبلغ إجمالي عدد سكانها أكثر من 1.5 مليار نسمة؛ ويحتل اللقاح الروسي المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصلت عليها الجهات المنظمة الحكومية.