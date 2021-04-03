فائدة جديدة لمشروب الكاكاو.. دراسة حديثة تكشف

تتميز الشوكولا، خاصة الداكنة منها، بأن لها بعض الفوائد الصحية المثيرة للإعجاب، بداية من زيادة حدة الذهن إلى المساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري.

وقد تحتوي الشوكولا في الواقع على بعض الفوائد الصحية للقلب أيضًا، إذ بحثت دراسة حديثة في كيف يمكن للفلافانول الموجود في الكاكاو، وهو مكون غني بمضادات الأكسدة في الشوكولا، أن يساعد في حماية القلب من الأحداث المجهدة، بحسب موقع EatingWell الصحي.

نظرت الدراسة المنشورة نُشرت في دورية Nutrients العلمية في كيفية تأثير استهلاك فلافانول الكاكاو (أحد مضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه والخضروات وغيرها(، على الضريبة التي يمكن أن تفرضها الأحداث المجهدة على قلوبنا.

إذ يمكن أن يكون للضغط النفسي تأثير سلبي على وظائف الأوعية الدموية لدينا، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية وأمراض القلب والسكري وغيرها.

وتم إعطاء المشاركين في الدراسة مشروب الكاكاو الغني بالفلافانول 90 دقيقة قبل إكمال اختبار الإجهاد العقلي لمدة 8 دقائق.

وكان المشاركون الذين شربوا مشروب الكاكاو الغني بالفلافانول يتمتعون بوظيفة أفضل للأوعية الدموية أثناء اختبار الإجهاد الذهني مقارنة بأولئك الذين تناولوا مشروبات الشوكولا غير الغنية بالفلافانول.

ويمكن أن يساعد تحسين أداء الأوعية الدموية أثناء الإجهاد في تقليل مخاطر الآثار السلبية على صحة القلب، مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية.