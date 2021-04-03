صحة

إحذروا.. هذه العلامات والأعراض تشير إلى الإصابة المبكرة بمرض السكري

Lebanon 24
03-04-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-809320-637530213531031898.jpg
Doc-P-809320-637530213531031898.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يُعد مرض السكري الذي ترتفع فيه نسبة السكر في الدم لأن البنكرياس إما لا ينتج كمية كافية من الأنسولين أو لا ينتج أي شيء على الإطلاق أحد أكثر الحالات الصحية المزمنة شيوعًا في العالم.

 

ومع ذلك، لا يعرفه كل من يعاني من مرض السكري -على سبيل المثال- من بين 32.2 مليون شخص في الولايات المتحدة مصابين بالمرض، لم يتم تشخيص سوى 7.3 مليون شخص، وفقًا لتقرير إحصاءات مرض السكري الوطني لعام 2020 الصادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

 

يرجع ذلك لأن أعراض مرض السكري يمكن أن تكون خفيفة للغاية، وعلى الرغم من أن الأعراض متشابهة لكل من مرض السكري من النوع الأول والنوع الثاني، إلا أنه من الصعب تحديد أعراض مرض السكري من النوع الثاني ، لأنها قد تكون غامضة أو غالبًا ما تكون أعراضًا لحالات مزمنة أخرى، بحسب ما جاء في تقرير لموقع US News الأمريكي.

 

وتقول الدكتورة إيشا توماس، اختصاصي الغدد الصماء: "يتطور المرض ببطء لدى الكثير من مرضى السكري من النوع 2، وقد لا يدركون أنهم أصيبوا باالمرض دون فحص"، مضيفا: "هناك الملايين من المرضى الذين يعانون من مرض السكري الذين لا يعرفون أنهم مصابون به".

الأعراض الأكثر شيوعًا لمرض السكري

 

لا يمكنك أن تعرف على وجه اليقين ما إذا كنت مصابًا بمرض السكري بناءً على الأعراض فقط ستحتاج إلى زيارة طبيب لفحص مستويات السكر في الدم وإجراء تشخيص نهائي.

 

وتشير الدكتورة كاثلين واين، أخصائية الغدد الصماء المتخصصة في مرض السكري من النوع الأول إلى أنه في حين أن الأعراض المذكورة أدناه هي من بين أكثر الأعراض شيوعًا، لكن "أحد الأعراض عادةً لا يشير وحده إلى الإصابة، بل المجموعة بأكملها تجعلنا نبحث عن مرض السكري".

 

تشعر بالحاجة إلى التبول كثيرا.

 

تشعر بالعطش أكثر من المعتاد.

 

تتطور لديك عدوى المسالك البولية بشكل متكرر.

 

تعاني من فقدان الوزن بشكل غير مقصود.

 

تتطور لديك أعراض شبيهة بأعراض الأنفلونزا أو تشعر بمزيد من التعب.

 

تعاني من عدم وضوح الرؤية في بعض الأحيان.

 

تحتاج إلى وقت أطول للشفاء من الجروح والإصابات.

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:00 | 2021-04-03
21:00 | 2021-04-03
19:00 | 2021-04-03
12:00 | 2021-04-03
09:00 | 2021-04-03
06:00 | 2021-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website