صحة

عدم تناول الطعام في المساء... فكرة جيدة أم سيئة؟

Lebanon 24
03-04-2021 | 21:00
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قد يساعد عدم تناول الطعام في فترة المساء على خسارة الوزن. ففي هذه الحالة يلجأ الجسم إلى استخدام الدهون الزائدة التي تتجمّع فيه.

 

لكن يبدو أن هذه الفكرة ليست جيدة دائماً، بحيث يدفع هذا إلى الشعور بالجوع في منتصف الليل والاستيقاظ من النوم من أجل تناول أطعمة غالباً ما تحتوي على الدهون الضارّة والسكريات.

 

كما يمكن أن يلي خسارة الوزن اكتسابه ثم خسارته ثم اكتسابه، وهو ما يُعرف بالأثر Yoyo الضار. ولهذا من الأفضل الحرص خلال المساء على تناول كمية محدّدة من الطعام على أن يكون خالياً من الدهون الضارّة والسكريات. فمن المهم عدم الذهاب إلى السرير مع الشعور بالجوع، لأن هذا يعتبر من أبرز مسبّبات الجوع الذي يدفع إلى" اللقمشة" والمعاناة من اضطرابات النوم.

 

إذاً، الصحيح هو تناول كمية كافية ومعتدلة من الطعام الصحي في المساء، وليس الامتناع عن ذلك نهائياً مع الحرص على ألا يتخطّى موعد العشاء الساعة السابعة أو الثامنة.

المصدر: لها
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