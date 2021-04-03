طبيب روسي يتحدث عن الخطأ الرئيسي عند طهي البطاطا

أعلن الطبيب والمقدم التلفزيوني الروسي، ألكسندر مياسنيكوف، على أثير قناة "روسيا 1" عن الخطأ الرئيسي الذي يرتكبه الناس أثناء طهي البطاطا.وذكر أنه لا يجب تقشير البطاطا.وأوضح الطبيب: "عندما تقشر البطاطا، لا تترك لنفسك سوى النشا والماء، وتتخلص من جميع العناصر الغذائية مع القشر".وأشار الخبير إلى أن الخبز يعتبر الطريقة المثالية لطهي البطاطا. في هذه الحالة، تحتفظ القشرة بمعظم العناصر المفيدة ولا تتطلب إضافة الزيت.