لمحبي الشوكولا... هذا الخبر لن يعجبكم!

تعرف الشوكولاتة بمذاقها اللذيذ والذي جعل لها شعبية كبيرة على مستوى العالم أجمع، فعل سبيل المثال في عام 2015 تجاوزت مبيعات الشوكولاته في جميع أنحاء العالم 100 مليار دولار، لكن وللأسف من يُمكن أن يُعاني بعض الأشخاص من حالة تُسمّى عدم تحمّل الشوكولا، وهي تختلف عن الحساسيّة حيال بذور الكاكاو.والإكثار من الشوكولا، وفقاً للدراسات، يُسبّب بظهور بعض العوارض هي:ظهور حبّ الشباب.الإمساك.الإنتفاخ أو الغازات.ظهور الطفح الجلديّ، أو التهاب الجلد التماسي.الصداع، أو الصداع النصفي.حدوث اضطراب في المعدة.