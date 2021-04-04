في هذه الحالة.. لا تشرب الماء أثناء تناول الطعام!

أوضحت الطبيبة الروسية يكاتيرينا يانغ، أخصائية الغدد الصماء، في أي حالات يجب تقليل بل والامتناع عن شرب الماء أثناء تناول الطعام.ووفقا للأخصائية، يجب على الأشخاص الذي يعانون من حرقة المعدة والتجشؤ والانتفاخ وثقل في المعدة والبراز غير المستقر ونمو البكتيريا المفرط في الأمعاء الدقيقة عدم شرب أكثر من 100 ملليتر من السوائل والأفضل الامتناع عنها، أثناء تناول الطعام. وتشير إلى أنه عند الضرورة يكفي تناول بضع رشفات فقط لتليين كتلة الطعام أو لشرب حبوب مع الطعام.وتقول: "يشمل هذا بصورة خاصة الأشخاص الذين يعانون من مرض الارتجاع المعدي المريئي، وسوء انغلاق بوابة المعدة. وهذه الحالات تشخص بسهولة خلال عملية تنظير المعدة.وتضيف، "ليس السبب في أن الماء يخفف عصير المعدة، مع أن هذا مهم بصورة خاصة للأشخاص الذين يعانون من انخفاض حموضة المعدة. بل لأن إضافة الماء تؤدي إلى تسريع خروج الطعام من المعدة إلى الأمعاء، دون هضمه بصورة كافية".