عصير البرتقال يمكن أن يكون قاتلاً.. يسبب هذا المرض!

وجد باحثون أن عصير البرتقال يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد بأكثر من النصف، إذ كشفت الدراسة أن أولئك الذين يتناولون الفاكهة بانتظام كانوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض بنسبة 79 في المائة.

وتحتوي ثمار الحمضيات على مادة تسمى سورالين التي تجعل البشرة حساسة لأشعة الشمس ما يتسبب في الإصابة بالسرطان.



وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يستهلكون المزيد من الحمضيات، وخاصة البرتقال وعصير البرتقال، أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد القاتل.وقالت الجمعية البريطانية لأطباء الأمراض الجلدية إن الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الجلد قد ينصحون بتجنب عصير الفاكهة في المستقبل.ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يشربون أكثر من كوب واحد من عصير البرتقال يوميًا لديهم خطر متزايد بنسبة 54٪ للإصابة بسرطان الجلد، وأن أولئك الذين تناولوا أكثر من برتقالة واحدة في اليوم لديهم مخاطر متزايدة بنسبة 79 في المائة.وقال الباحث الرئيسي الدكتور أندرو مارلي: "يشير هذا البحث إلى زيادة كبيرة في خطر الإصابة بسرطان الجلد المرتبط بزيادة تناول الحمضيات".العلامة الأكثر شيوعًا لسرطان الجلد التغيير في شامات الجلد أو النمش أو بقع الجلد الطبيعية، ومن المهم التعرف على بشرتك وكيف تبدو بشكل طبيعي حتى تلاحظ أي تغيرات غير عادية أو مستمرة، وتشمل علامات سرطان الجلد، بحسب موقع "مايو كلينك" الطبي.-بقعة بنية كبيرة مع أخرى داكنة.-شامة يتغير لونها أو حجمها أو الشعور بها أو تصبح نازفة.-آفة صغيرة ذات حدود غير منتظمة وأجزاء تظهر باللون الأحمر أو الوردي أو الأبيض أو الأزرق أو الأزرق المائل إلى الأسود.-آفة مؤلمة تثير الحكة أو شعورًا بالحرقة.-آفات داكنة على راحتي اليدين أو باطني القدمين أو أطراف أصابع اليد أو القدم أو على الأغشية المخاطية التي تبطن الفم أو الأنف أو المهبل أو فتحة الشرج.