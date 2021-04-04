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صحة
7 تمارين.. لتخفيض ضغط الدم
Lebanon 24
04-04-2021
|
23:00
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ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة جدًا تصيب الكثير من البالغين، ومع ذلك يمكن أن تساعد بعض التمارين في الحماية من ارتفاع ضغط الدم.
ويُعد ارتفاع ضغط الدم حالة طبية خطيرة تزيد من خطر حدوث بعض المضاعفات المميتة، حيث يضع ارتفاع ضغط الدم ضغطًا إضافيًا على الأوعية الدموية المسؤولة عن توصيل الدم إلى أعضاء الجسم الحيوية.
الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، لكن هناك عددًا من التغييرات السهلة في نمط الحياة التي يمكن أن تساعد في الحماية من ارتفاع ضغط الدم.
وتم تصميم عدد من التمارين خصيصًا لتحسين نظام القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك القلب والرئتين والشرايين، وهذه الأنشطة هي جميع أنواع التمارين الهوائية، وفقًا لجمعية ضغط الدم في المملكة المتحدة الخيرية.
وتعمل هذه التمارين عن طريق استخدام جميع مجموعات العضلات الكبيرة في الجسم باستخدام حركات متكررة.
التمارين السبعة "المفيدة" لخفض ضغط الدم، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية:
-ركوب الدراجات
-المشي السريع
-السباحة
-الرقص
-أعمال البستنة في الحديقة
-التنس
-الهرولة
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