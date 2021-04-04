صحة

"غاماليا" الروسي للأوبئة يتحدث عن نهاية الجائحة.. هذا ما قاله

Lebanon 24
04-04-2021 | 12:30
A-
A+
Doc-P-809642-637531368710308987.jpg
Doc-P-809642-637531368710308987.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الأكاديمي ألكسندر غينسبورغ، رئيس مركز "غاماليا" الروسي للأوبئة والبيولوجيا المجهرية، عن بداية الاختبارات قبل السريرية للقاح أنفي مضاد للفيروس التاجي المستجد. وبحسب قوله، هذا اللقاح على شكل قطرات للأنف لا يسبب حتى أي آثار جانبية طفيفة، ويقول "هذا لقاح للاستخدام الموضعي، و لن يسبب حتى ارتفاع درجة حرارة الجسم".

ويضيف الأكاديمي، ستبدا في نهاية العام الجاري الاختبارات السريرية لعقار جديد لعلاج "كوفيد-19" أساسه الأجسام المضادة. وسوف يحاول المبتكرون جعل ثمن هذا الدواء زهيدا ليكون في متناول الجميع. وسوف يعطى للمرضى في المستشفيات والعيادات الطبية.

وأوضح الأكاديمي، هذا العقار سيساعد المرضى المصابين بالحالات الشديدة من "كوفيد-19"، التي تنتهي حاليا بوفاتهم، وبهذا سوف ينخفض بصورة حادة معدل الوفيات بهذا المرض.

ويقول، "في منتصف عام 2022 المقبل سيكون بإمكاننا إجراء المرحلتين الثانية والثالية من الاختبارات السريرية".

وأشار غينسبورغ، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه لا يوجد ما يمنع فسيولوجيا تطعيم الأطفال الذين بلغوا الرابعة عشرة من العمر بلقاح "سبوتنيك V". لذلك يدرس خبراء وزارة الصحة مسألة إضافتهم إلى برنامج التطعيم.

ووفقا له، لن تتغلب البشرية على جائحة "كوفيد-19" في الخريف المقبل. ولكن في روسيا سيصبح بالإمكان التحكم بانتشارها، بفضل اللقاحات الثلاثة المضادة للفيروس التاجي المستخدمة حاليا في تطعيم المواطنين.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:00 | 2021-04-04
21:00 | 2021-04-04
18:00 | 2021-04-04
15:00 | 2021-04-04
12:16 | 2021-04-04
12:00 | 2021-04-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website