صحة

هذه المعلومة ستدفعك إلى الامتناع عن تناول رقائق البطاطا!

Lebanon 24
05-04-2021 | 12:00
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من المستحيل مقاومة رقائق البطاطا المقرمشة والشوكولاتة اللذيذة، لكنك ستندهش عندما تعرف أن هذه الأطعمة اللذيذة يمكن أن تضر بالكلى وقد تسبب اضطرابات مثل متلازمة الأمعاء المتسربة.
وفقًا لدراسة حديثة أجريت على القوارض، لاحظ الباحثون أن تناول الأطعمة المصنعة يمكن أن يسبب متلازمة الأمعاء المتسربة، والتي بدورها تزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى.
أظهرت الدراسة، التي قادها باحثون في جامعة موناش في أستراليا، أن الأطعمة المعالجة حرارياً غنية بالمركبات الكيميائية الضارة المسماة (AGEs). تعطي هذه المواد الكيميائية الأطعمة المحمصة والمقلية والمشوية والمخبوزة مذاقها ورائحتها.
تطلق مركبات AGEs عملية تسمى تفاعل "ميلارد"، وتقوم بتشغيل إشارات الخطر في الجسم مما يؤدي إلى استجابة التهابية ومرض الكلى المزمن.
وبحسب الباحثين، فإن تناول الأطعمة التي تحتوي على ألياف عالية المقاومة مثل الشوفان والأرز المطبوخ والمبرد والشعير والفول والبقوليات مثل الفاصوليا السوداء والبازلاء ونشا البطاطا النيئة، والبطاطا المطبوخة والمبردة يمكن أن يساعد في استعادة صحة الأمعاء وتحسن صحة الكلى.
وقالت رئيسة فريق البحث الدكتورة ميليندا كوجلان، الأستاذة المساعدة في جامعة موناش: "هذه الأطعمة مهمة لأنها تصل إلى أمعائك السفلية وتعمل بشكل أساسي كغذاء لبكتيريا الأمعاء. تخمر بكتيريا الأمعاء هذه المستقلبات المنتجة للغذاء والتي تعتبر مضادة للالتهابات".
وأوصت كوجلان، بتجنب تناول الأطعمة المصعنة مثل الشوكولاتة ورقائق البطاطا، واستبدالها بالأطعمة الغنية بألياف النشا، لتجنب الإضرار بالكلى، بحسب ما أوردت صحيفة "تايمز أوف إنديا".
المصدر: وكالات
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