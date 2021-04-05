صحة

خبر سار عن لقاح "سبوتنيك لايت".. يحميك من الإصابة بكورونا من جرعة واحدة؟!

Lebanon 24
05-04-2021 | 12:30
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أعلن مدير مركز "غاماليا" الوطني الروسي للبيولوجيا المهجرية، ألكسندر غينسبورغ، أن لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي ضد كورونا يقلل خطر الإصابة بالفيروس بمقدار ما بين 50 و60%.

وقال في حديثه لقناة "روسيا-1": "إذا استخدمنا لقاح (سبوتنيك لايت) الذي يضم المكون الأول من لقاح (سبوتنيك V) وذلك دون تلقى الجرعة الثانية، فيسمح ذلك بتقليل خطر الإصابة بفيروس بكورونا بمقدار ما بين 50 و60%".

وأضاف أن استخدام هذا اللقاح سيساعد في تخفيض عدد المصابين بالمرض في المستشفيات.

وسجلت وزارة الصحة الروسية في نهاية آذار الماضي لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي ضد فيروس كورونا. وتم اختراعه في مركز "غاماليا" الوطني الروسي للبيولوجيا المهجرية بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة. وتتم حاليا المرحلة الثالثة للتجارب السريرية لهذا اللقاح.

المصدر: روسيا اليوم
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