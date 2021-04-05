صحة

نوع جديد ومخيف.. اكتشاف سلالة "مزدوجة" لكورونا وهذه المعلومات عنها

Lebanon 24
05-04-2021 | 14:12
A-
A+
Doc-P-809944-637532292183828557.jpeg
Doc-P-809944-637532292183828557.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اكتشف مختبر أميركي سلالة جديدة من فيروس كورونا في منطقة خليج ولاية كاليفورنيا جنوب غربي الولايات المتحدة، أطلق عليها السلالة المزدوجة.

وقال مختبر ستانفورد للفيروسات إنه رصد حالة واحدة من السلالة الجديدة من خلال التسلسل الجيني، مشيرا إلى أن منشأها الهند.

وأضاف أنه يشتبه في 7 حالات أخرى على الأقل.

واعتبر المختبر أن السلالة الجديدة تتحور بطريقة مزدوجة، لأنها تحتوي على طفرتين من الفيروس، تساعدانه على الالتصاق بالخلايا.

ويقول مدير المختبر، بن بينسكي: "إذا كنت في مصعد مع شخص مصاب بهذه السلالة، فمن المرجح أن ينقل العدوى لك"، بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.

من جانبه، وصف أستاذ الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا، بيتر تشين، السلالة الجديدة بأنها أقل تسامحا.

وقال إن هذه السلالة يمكن أن تكون معدية بصورة أكثر من السلالة الأصل التي ضربت ولاية في الهند بنحو 20 بالمئة.

وأضاف أنه من المنطقي أن تكون السلالة الجديدة أكثر قابلية للانتشار، نظرا لوجود طفرتين فيها، تعملان في مجال ربط مستقبلات الفيروس بخلايا.

واعتبر أنه من السابق لأوانه الحسم بشأن مسألة مقاومة هذه السلالة للقاحات الموجودة حاليا.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
21:00 | 2021-04-05
19:00 | 2021-04-05
18:00 | 2021-04-05
15:00 | 2021-04-05
12:30 | 2021-04-05
12:00 | 2021-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website