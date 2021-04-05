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صحة
الصحة العالمية تؤكد إمكانية نقل البشر لفيروس كورونا للقطط والكلاب!
Lebanon 24
05-04-2021
|
19:00
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أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، اليوم الاثنين، أن المنظمة أكدت إمكانية نقل البشر لعدوى فيروس كورونا المستجد إلى الكلاب والقطط المنزلية والمنك والأسود والنمور وكلاب الراكون، مشيرة إلى أن المنظمة تدرس تأثير الفيروس على أنواع الحيوانات الأخرى.
وقالت فوينوفيتش لوكالة "سبوتنيك": "ينتشر فيروس "كوفيد-19" بشكل أساسي من خلال انتقال العدوى من إنسان إلى آخر، ولكن هناك دليل على انتقال العدوى من إنسان إلى حيوان لأنه فيروس حيواني المنشأ، حيث لم يتم تحديد الوسيط بعد".
وأضافت: "ثبتت إصابة العديد من الحيوانات، مثل المنك والكلاب والقطط المنزلية والأسود والنمور وكلاب الراكون، التي خالطت الأشخاص المصابين بفيروس "كوفيد-19". وتجري الآن عملية دراسة تأثير الفيروس على الأنواع الأخرى من الحيوانات".
وأشارت فوينوفيتش إلى أنه "من المهم معرفة أنواع الحيوانات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس من أجل تجنب تفشي المرض في المستقبل".
وسجلت روسيا أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا المستجد للحيوانات. لقاح "كارنيفاك كوف"، وتم تطويره من قبل علماء هيئة الرقابة البيطرية والزراعية الفدرالية الروسية (روسيلخوزنادزور). وفي الوقت الحالي، تقدر فترة الحفاظ على المناعة بعد التطعيم بستة أشهر. وقد يبدأ الإنتاج الضخم للقاح في الشهر الحالي نيسان.
المصدر: سبوتنيك
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