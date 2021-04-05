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صحة
تصريح مقلق.. عالم بريطاني: فئة الشباب تواجه خطر تجلط الدم بعد تلقي "أسترازينيكا"
Lebanon 24
05-04-2021
|
21:55
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قال عالم الأوبئة البريطاني نيل فيرغسون، إن فئة الشباب تواجه خطر تجلط الدم بعد تلقي لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.
وأشار العالم الذي تلقى لقاح "أكسفورد" إلى أن خطر الإصابة بجلطات دموية غير عادية يبدو مرتبطا بالعمر، حيث من المرجح أن يتأثر الشباب بها، مبينا أنه "فيما يتعلق بالبيانات المتوفرة حاليا، هناك أدلة متزايدة على وجود خطر حدوث جلطات دموية مرتبطة بالتحديد بلقاح أسترازينيكا".
وأضاف: "يبدو أن الخطر مرتبط بالعمر وربما يكون مرتبطا بالجنس، ولكن البيانات أضعف حول هذا الأمر. وبالتالي، كلما تقدمت في العمر قل الخطر".
يذكر إن وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة (MHRA) قالت إنه لا يوجد حاليا دليل يشير إلى وجود علاقة سببية بين جلطات الدم ولقاح "أسترازينيكا" وأن فوائد اللقاح في الوقاية من فيروس كورونا تفوق أي مخاطر.
هذا وعلقت كلا من كندا وألمانيا وهولندا استخدام لقاح "أسترازينيكا" لتطعيم السكان تحت 60 عاما بسبب مخاوف من حدوث جلطات دموية نادرة.
المصدر:
روسيا اليوم
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