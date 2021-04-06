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صحة
حساسية الربيع.. تستهدف جسدك عبر هذه الأعضاء
Lebanon 24
06-04-2021
|
12:00
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حذر خبير طبي من الأعراض التي تسببها حبوب اللقاح المنتشرة خلال فصل الربيع في مرضى الحساسية.
ونقل موقع "كونسلتو" عن الطبيب الروسي يفغيني كوماروفسكي، أن الأعراض المزعجة التي تسببها الحساسية في الربيع تنقسم إلى 4 مجموعات.
المجموعة الأولى للأعراض تتعلق بالجهاز التنفسي، وتظهر عندما تصله حبوب اللقاح من خلال عملية التنفس.
وأبرز هذه الأعراض هي: "احتقان الأنف، والسعال، وبحة الصوت، وضيق التنفس".
أما الأعراض التي تظهر عند وصول حبوب اللقاح إلى الجهاز الهضمي، فهي: "الغثيان، والقيء، وآلام البطن".
وبحسب الطبيب الروسي فإن المجموعة الثالثة من أعراض حبوب اللقاح تظهر عند ملامستها للجلد. وتشمل الأعراض الجلدية: "الحكة، الاحمرار، الطفح الجلدي، التورم، والشحوب".
مجموعة الاعراض الأخيرة، تتعلق بالعين، حيث كثيرا ما يشكو مرضى الحساسية من الآثار الجانبية التي تلحقها حبوب اللقاح بصحة العين. وتشمل هذه الأعراض: "الاحمرار، والحرقان، والتدمع".
ولفت الطبيب إلى أن هناك أعراض أخرى تنتج عن حساسية الربيع، كاضطراب الوعي وانخفاض ضغط الدم والعرق البارد.
المصدر: سبوتنيك
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