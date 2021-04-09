صحة

لمن يعاني من الضغط.. هذه المادة الغذائية ممنوعة!

Lebanon 24
09-04-2021 | 15:00
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ينصح خبراء جمعية Action on Salt الطبية، الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم، بالامتناع عن تناول اللحوم المجففة (البسطرمة مثلا).

وتشير Express، إلى أن اتباع نظام غذائي معين من الوصفات الشائعة لعلاج ارتفاع مستوى ضغط الدم. لأن لبعض الأطعمة، وخاصة اللحوم المحتوية على نسبة عالية من الملح، والصوديوم خصوصا، تأثير كبير في مستوى ضغط الدم، وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتضيف، حتى اللحوم الشهية التي تحمل علامة "تركيز ملح منخفض" تحتوي عادة على نسبة عالية من الصوديوم، ما يشكل خطورة على صحة الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم.

ووفقا لـ Action on Salt ، يسبب استخدام الملح بكميات كبيرة، اختلال توازن الصوديوم في الجسم، ما يؤدي إلى تراكم السوائل في الجسم، الذي بدوره يسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم. ولكن على العكس من ذلك، يؤدي تخفيض تركيز الصوديوم في  الجسم، إلى انخفاض معدل الوفيات الناجمة عن الجلطات الدموية بنسبة 16%، وانخفاض معدل الوفيات بسبب أمراض القلب بنسبة 12%.
المصدر: نوفوستي
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