صحة

المصابون بهذا المرض ممنوعون من الجزر!

Lebanon 24
10-04-2021 | 12:00
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علنت الدكتورة أولغا كورابليوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن تناول الجزر لا يجلب دائما فائدة للجسم.

وتشير الأخصائية في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد، ممنوعون من تناول الجزر، لأن الكبد في هذه الحالة لا يمكنه امتصاص الكاروتين.

وتضيف، بالطبع الجزر مادة غذائية مفيدة، تحتوي على فيتامينات مجموعة В وكذلك E و C، التي تسمح للجسم بمكافحة الأمراض الفيروسية. كما أن الجزر يساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي ويحسن الدورة الدموية ويقلل من مستوى الكوليسترول الضار، ويساعد على تخفيض الوزن.

ولكن، "بالإضافة إلى هذا، لا أنصح بتناول الجزر، كل من يعاني من قرحة المعدة أو تقرحات معوية أو التهابات جدران الأمعاء الدقيقة"، بحسب ما أوضحت الطبيبة. 
المصدر: نوفوستي
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