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صحة
هكذا يمكنك الأكل من دون أن يزيد وزنك!
Lebanon 24
10-04-2021
|
15:00
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كشفت الدكتورة إيرينا بيرجنايا، خبيرة التغذية الروسية وأخصائية أمراض الجهاز الهضمي، كيف يجب تناول الطعام بحيث لا يتحول ما نأكله إلى وزن زائد.
وتشير الأخصائية في حديث لراديو "سبوتنيك" يؤثر في زيادة الوزن ليس فقط نوع وكمية المواد الغذائية التي نتناولها، بل وأيضا البيئة والوضع الذي نتناول فيه طعامنا. وأن الأشخاص الذين ينتبهون خلال تناول الطعام، إلى عوامل مهيجة خارجية، يزداد وزنهم أسرع من الآخرين. لذلك يجب تناول الطعام في حالة استرخاء تام وعدم مشاهدة التلفزيون أو أي شيء آخر.
وتقول: "لا داعي لمشاهدة التلفزيون، أو الاستماع إلى الموسيقى. وعندها فقط نتلذذ بالطعام ونشعر بمذاقه الطيب ونستمتع به، وبالتالي نأكل ببطء أكثر ونتناول الكمية التي نريد".
وتنصح الخبيرة بعدم تناول الطعام وقوفا أو أثناء الحركة، لأنه في هذه الحالة، لا يمكن للإنسان أن يمضغ الطعام بصورة جيدة، ويضطر لبلع قطع كبيرة منه، ما يؤدي إلى زيادة العبء على المعدة والأمعاء. وبالإضافة إلى هذا، يسبب تناول الطعام أثناء الحركة، التهام كمية أكبر.
وتقول: "لا يشعر الإنسان أثناء الحركة بالشبع، لذلك يمكن أن يأكل أكثر من المعتاد بكثير".
المصدر: نوفوستي
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