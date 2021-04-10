12
o
بيروت
16
o
طرابلس
10
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
12
o
جونية
7
o
النبطية
4
o
زحلة
5
o
بعلبك
9
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
الزنجبيل.. لتخفيض سريع لمستوى السكر في الدم!
Lebanon 24
10-04-2021
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الطبيبة أولغا كورابليوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن الزنجبيل يساهم في عملية تسريع انخفاض مستوى السكر في الدم. وأوراق الغار تفيد صحة الأمعاء.
وبحسب الطبيبة، يحتوي الزنجبيل على بروتين وألياف غذائية، ويخفف من مسار أمراض البرد، ويساعد في حالات انتفاخ البطن، ويخفف شدة الغثيان في فترة الحمل.
وتضيف، تحتوي 100 غرام من الزنجبيل على 80 كيلوسعرة حرارية، وهو غني بعنصر النحاس 22% من حاجة الجسم اليومية، وبوتاسيوم 16% من حاجة الجسم اليومية.
وتقول، "نقص عنصر البوتاسيوم في الجسم، يؤدي إلى زيادة ضربات القلب والضعف، ونوبات الغثيان. والنحاس مع الحديد مكونان لكريات الدم الحمراء، وصبغة الشعر والجلد، وعند نقصه يترهل الجلد مبكرا وتظهر التجاعيد".
وتشير الخبيرة، إلى أن إضافة أوراق الغار إلى النظام الغذائي، يساعد الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الأمعاء.
وبحسب الطبيبة، إن التأثير الإيجابي لأوراق الغار ناتج عن احتوائها على عناصر معدنية مهمة، مثل المغنيسيوم والسيلينيوم والحديد، ومضادات الأكسدة وفيتامينات مجموعة B (В1، B2، В9) و А و С و РР. كما تحفز أوراق الغار الشهية، وهي مدرة خفيفة للبول، على التخلص من الوذمة، وبالتالي تؤثر في مستوى ضغط الدم.
وتضيف الخبيرة محذرة، ولكن لأوراق الغار آثار جانبية أيضا. لذلك لا ينصح النساء الحوامل والمرضعات، وكذلك الذين يعانون من قرحة المعدة وأمراض الكلى، باستخدامها في الطعام.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
خبر سار للشباب اللبناني: فرص عمل عن بعد بشركات عالمية
Lebanon 24
خبر سار للشباب اللبناني: فرص عمل عن بعد بشركات عالمية
12:00 | 2021-04-10
10/04/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في عكار...ملفوفة عملاقة وهذا وزنها
Lebanon 24
في عكار...ملفوفة عملاقة وهذا وزنها
16:34 | 2021-04-10
10/04/2021 04:34:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"وينيي الدولة" تكشف مجموعة متحّولين جنسياً وبائعات هوى ومرضى سيدا تحت هذا الجسر
Lebanon 24
"وينيي الدولة" تكشف مجموعة متحّولين جنسياً وبائعات هوى ومرضى سيدا تحت هذا الجسر
09:30 | 2021-04-10
10/04/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد.. إليكم سعره صباح اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد.. إليكم سعره صباح اليوم
09:50 | 2021-04-10
10/04/2021 09:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع في سعر صرف الدولار... كم سجل مساء؟
Lebanon 24
ارتفاع في سعر صرف الدولار... كم سجل مساء؟
20:02 | 2021-04-10
10/04/2021 08:02:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
06:00 | 2021-04-11
خبر سيئ: سلالة كورونا الجنوب أفريقية قادرة على اختراق لقاح فايزر!
21:00 | 2021-04-10
لماذا يرفض البعض تلقي لقاح كورونا؟ وماذا يقول العلم؟
20:51 | 2021-04-10
8 مشروبات عشبية تقدم فوائد مدهشة للجسم
18:00 | 2021-04-10
الإفراط في شرب الماء يؤثر سلباً على صحتك.. كيف؟
15:00 | 2021-04-10
هكذا يمكنك الأكل من دون أن يزيد وزنك!
12:00 | 2021-04-10
المصابون بهذا المرض ممنوعون من الجزر!
فيديو
الدوري اللبناني: فوزان لـ"النجمة" و"الأنصار".. واللقب ينحصر بينهما
Lebanon 24
الدوري اللبناني: فوزان لـ"النجمة" و"الأنصار".. واللقب ينحصر بينهما
21:00 | 2021-04-10
11/04/2021 07:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
نوكيا رجع.. هاتف رخيص بمواصفات رائعة (فيديو)
Lebanon 24
نوكيا رجع.. هاتف رخيص بمواصفات رائعة (فيديو)
15:00 | 2021-04-10
11/04/2021 07:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يتلقّى لقاح كورونا (فيديو)
Lebanon 24
جنبلاط يتلقّى لقاح كورونا (فيديو)
18:57 | 2021-04-09
11/04/2021 07:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact