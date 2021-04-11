إنقاص الوزن السريع… 7 طرق "فعالة" للتخلص من دهون البطن

قد تتسبب الدهون الزائدة في البطن في زيادة خطر الإصابة بمجموعة متنوعة من الأمراض، بما في ذلك، داء السكري من النوع 2، وأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان الثدي والقولون، والنوبات القلبية وأمراض القلب.

وتعد مخاطر المشاكل الصحية الناجمة عن دهون البطن أعلى لأن هذه الدهون تحتوي على نوعين مختلفين من الدهون؛ دهون تحت الجلد، والدهون الحشوية.

يقول المعهد الوطني للقلب والرئة والدم في الولايات المتحدة إن محيط الخصر الذي يزيد عن 35 بوصة للنساء أو 40 بوصة للرجال يعرضك لخطر أكبر للإصابة بمشاكل صحية مثل مرض السكري وأمراض القلب.

لكن التخلص من دهون البطن ليس أمرا مستحيلا، يقول مدرب اللياقة البدنية شايني نورفيل : "يتطلب الأمر مزيدًا من الاجتهاد والنية فيما يتعلق بالطعام والتمارين الرياضية وعادات نمط الحياة بشكل عام".

وتوجد بعض التغييرات التي يمكن إجراؤها على عاداتك اليومية للمساعدة في التخلص من دهون محيط الخصر، بحسب موقع U.S. News الأميركي.

كبح السكر المضاف

يجب الحد من السكر المضاف في النظام الغذائي إلى أقل من 10٪ من إجمالي السعرات الحرارية.

تجنب الكحول

تمتلئ المشروبات الكحولية بالسعرات الحرارية الزائدة غير الضرورية التي تشق طريقها إلى محيط الخصر، بالإضافة إلى أن بعض المشروبات الكحولية مليئة بالسكر.

تناول المزيد من الخضار

أضف المزيد من الخضروات مثل البروكلي والسبانخ إلى نظامك الغذائي، إذ تمتلئ هذه الخضروات بالألياف، لذا ستجعلك تشبع بسرعة أكبر وتسمح للجهاز الهضمي بالعمل بكفاءة أكبر.

تناول وجبات متوازنة

يُنصح بتناول ثلاث وجبات في اليوم تحتوي على البروتين والكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحية، وتشمل الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعقدة الفاصوليا ودقيق الشوفان وخبز الحبوب الكاملة.

تناول المزيد من البروتين

يُهضم البروتين ببطء أكثر مقارنة بالكربوهيدرات، ما يُساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول. ويمكن أيضًا حرق المزيد من السعرات الحرارية عن طريق هضم البروتين على الكربوهيدرات البسيطة والدهون.

يمكن أن يساعدك استهلاك حوالي 30٪ من السعرات الحرارية من البروتين في تلبية احتياجاتك اليومية وتوفير ما يكفي من البروتين للمساعدة الي حدوث تمثيل الغذائي للتحكم في الشهية.

إدارة الإجهاد

العالم مكان مرهق، ولا توجد طريقة يمكن من خلالها التخلص تمامًا من التوتر لمجرد التخلص من دهون البطن. ومع ذلك، يمكن تعلم كيفية التحكم في رد الفعل تجاه التوتر حتى لا تتسبب في اندفاع الكورتيزول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

أحد الأشياء السهلة التي يمكن القيام بها هو ممارسة التنفس البطيء والمنضبط من خلال أنفك إلى بطنك ثم الزفير بعمق أثناء الضغط على شفتيك، فهذا النوع من التنفس يمكن أن يخفض معدل ضربات القلب، ويقلل من هرمونات التوتر.

تمارين القلب الصحيحة

يعد الكارديو نوع من التمارين التي تزيد من ضخ الدم، مثل المشي السريع أو التمارين الرياضية. كما أنه يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية، وتقليل التوتر، وتقليل مقاومة الأنسولين، وتقليل الدهون في الجسم بشكل عام.