صحة

للوقاية من أمراض القلب... أضف هذه المادة إلى نظامك الغذائي

Lebanon 24
11-04-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-811786-637537368046040242.jpg
Doc-P-811786-637537368046040242.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

 

النظام الغذائي هو المسؤول عن الصحة الجسدية والعقلية للأفراد، ويساهم في إمداد الجسم بالمواد الغذائية اللازمة له يوميا في الحفاظ على وظائف أعضائه.

 

ومن بين أهم الأغذية التي تعزز صحة الجسم وتعزز من وظائف القلب والأوعية الدموية والتي يوصي أغلب الأطباء والاختصاصيين بتناوله هو السمك.

 

وقد تحدثت اختصاصية التغذية الروسية، سفيتلانا فوس، عن فوائد الاستهلاك المنتظم للأسماك وبالأخص سمك "الرنجة"، وعن علاقته بصحة القلب والأوعية الدومية.

 

وقالت سفيتلانا فوس: "إن سمك الرنجة له تأثير إيجابي على عمل جهاز القلب والأوعية الدموية وكذا الغدة الدرقية".

 

وأوضحت فوس أن "الأسماك تحتوي الكثير من المعادن والفيتامينات والأحماض الأمينية والدهون الصحية".

 

وتابعت: "إن الأسماك تحتوي على أحماض "الأوميغا 3"، فلكل 100 غرام من السمك يقابله 2.4 غرام من "الأوميغا 3".

 

وأكدت فوس أن "الأشخاص الذين يستهلكون "أوميغا 3" بشكل منتظم، هم أقل الأشخاص عرضة للإصابة بالاكتئاب".

 

كما أشارت إلى أن "الأوميغا 3" تعمل على تحسين الجلد والبشرة وتجعلها ناعمة وتمنع كذلك ظهورالتجاعيد المبكرة، بالإضافة إلى أنه مهم للدماغ وشبكية العين".

 

وتابعت: "إن "أوميغا 3" له تأثير إيجابي على نظام عمل القلب والأوعية الدموية لعدة أسباب، يمكن أن تسبب انخفاضا في الدهون الثلاثية، وتمنع فقدان مرونة الشرايين، وتقليل الالتهاب بشكل فعال".

 

وأضافت فوس: "إن تناول مقدار 100 غرام من سمك الرنجة يعادل بالتقريب حاجتك الاستهلاكية اليومية لعنصر اليود المهم للغدة الدرقية".

 

وختمت قولها بأن "سمك الرنجة يحتوي على مضادات الأكسدة القوية فيتامين E والسيلينيوم. كل من هذه العناصر الغذائية مهمة لعمل جهاز المناعة بشكل طبيعي".

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2021-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2021-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2021-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
00:04 | 2021-04-12
23:00 | 2021-04-11
21:00 | 2021-04-11
15:00 | 2021-04-11
12:00 | 2021-04-11
09:00 | 2021-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website