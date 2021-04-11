أغذية مفيدة قبل وبعد تلقي لقاح كورونا... تعرف عليها

مع تزايد عدد الأشخاص في أنحاء العالم الذين يحصلون على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19″، يثار التساؤل عن المواد الغذائية المسموح تناولها قبل وبعد اللقاح، فهل هناك أطعمة محددة يفضل تناولها وأخرى علينا تجنبها؟أظهرت اللقاحات المتاحة حاليا ضد كورونا فاعلية في مواجهة الفيروس بغض النظر عن النظام الغذائي المتبع للأشخاص الحاصلين على اللقاح. ولكن هناك مواد بتناولها يحصل الجسم على ما يحتاج إليه من تغذية قبل وبعد تلقي اللقاح، وفقا لما نقل دويتشه فيله عن موقع "هيلث" (Health) الطبي، كما توجد مواد أخرى ينصح الموقع بتجنبها في تلك المرحلة.1- شرب الماءيوصى بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من المياة موزعة على اليوم كاملا قبل الحصول على اللقاح وبعده أيضا.2- تناول مأكولات تساعد على النومالحصول على المقدار الكافي من الراحة يساعد الجهاز المناعي على العمل بأقصى قدراته، بما يزيد من أهمية النوم قبل اللقاح، ومن ثم من الضروري تناول المواد الغذائية الصحيحة التي تساعد على النوم. وللحصول على نوم هادئ غير متقطع ينبغي تجنب المأكولات التي تحتوي على الدهون والسكر، وأي أغذية قد تعيق نومك.3- استبدال المأكولات المصنعة بأخرى طبيعيةيمكن للمأكولات المصنعة التي تحتوي على معدلات مرتقعة من الدهون أو السكر أو الصوديوم أن تثير الالتهابات التي يؤدي استمرارها إلى إضعاف الجهاز المناعي.وبينما لا تتوفر حتى الآن أبحاث عن تأثير التغذية في اللقاح، فالأكيد هو ضرورة تناول المواد الغذائية المضادة للالتهابات والمقوية للجهاز المناعي بعد الحصول على اللقاح، وعلى رأسها الخضراوات والفاكهة الطازجة.4- وجبة خفيفة قبل اللقاحاستقبلت المراكز الأميركية للتحكم بالأمراض والوقاية في الولايات المتحدة (CDC) تقارير عن إصابة بعض الحاصلين على اللقاحات بالإغماء، إلا أن هذا النوع من الإغماء يعود غالبا إلى الشعور بالقلق والتوتر وليس بسبب اللقاح نفسه، كما يكون في أحيان أخرى بسبب انخفاض مستوى السكر في الدم. لذلك فإن تناول وجبة خفيفة مصحوبة بمشروب يمكن أن يمنع انخفاض سكر الدم.