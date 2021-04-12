لبنان

تمرّد المدراء على الوزراء

Lebanon 24
12-04-2021 | 00:04
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يشكو عدد من الوزراء من تمرّد المدراء العامين في وزاراتهم على قراراتهم، بحجّة أن رؤسائهم فقدوا صلاحياتهم القانونية، ومرشحون للعودة إلى منازلهم بين ساعة وأخرى، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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