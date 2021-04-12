صحة

انتبهوا هذه المأكولات الصحية قد تكون عدوة لرشاقتكم

Lebanon 24
12-04-2021 | 15:00
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لخسارة الوزن عادة ما يتم اللجوء إلى تناول الأطعمة الصحية أي التي تخلو من الدهون الضارة والسكريات. لكن يبدو أن هذه النظرية غير قابلة للتطبيق فيما يتعلق بمعظم أنواع المأكولات التي تطلق عليها تسمية "صحية".

 

وهذا ما أشار إليه تقرير لموقع Grazia الفرنسي. وذكر في هذا السياق أن بعض تلك الأطعمة لا يعتبر صديقاً للرشاقة في حال تم تناوله بكمية كبيرة لأنها لا تساعد في هذه الحالة على خسارة الوزن.

 

ولفت إلى ضرورة الحد من تناولها في حال الرغبة في إنقاص الوزن. واشار إلى أن بعض أنواع الخضار يمكن أن تسبب النفخة ولهذا شدد على ضرورة تناولها مطهوة غير طازجة.

 

وذكر الموقع في هذا السياق أيضاً منتجات الحليب مشيراً إلى أنها تمد الجسم بالكالسيوم لكنها تحتوي على عدد كبير من الوحدات الحرارية ويمكن أن تسبب الانتفاخ.

 

كما أشار إلى أنه من الأفضل عدم تناول كمية كبيرة من الشوكولاته الداكنة لأنها تحتوي على السكر. وهو الأمر الذي ينطبق على حبوب الفطور التي تحتوي أيضاً على عدد كبير من السعرات الحرارية. ولهذا نبه إلى ضرورة تناول هذه المأكولات باعتدال وإلى اعتماد نظام غذائي صحي ومتوازن.

المصدر: لها
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