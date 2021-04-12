صحة

لتعزيز فاعلية التطعيم.. هل يتم مزج اللقاحات؟

Lebanon 24
12-04-2021 | 18:00
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قال كبار مسؤولي مكافحة الأمراض في الصين إن البلاد تفكر رسمياً في مزج لقاحات مضادة لكورونا، كوسيلة لتعزيز فاعلية التطعيم.
وتشير البيانات المتاحة أن اللقاحات الصينية تأتي في مرتبة متأخرة عن مثيلاتها من حيث الفاعلية لا سيما فايزر ومودرنا، لكنها تتطلب ضوابط أقل صرامة عند تخزينها.
وقال جاو فو مدير المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في مؤتمر بمدينة تشنغدو أمس السبت إن اللقاحات المتوفرة حالياً "لا تتمتع بمعدلات عالية من الحماية".
وأضاف "نبحث التطعيم باستخدام لقاحات من خطوط الإنتاج التقنية المختلفة".
وقال جاو إن اتخاذ خطوات "لتحسين" عملية التطعيم من خلال تغيير عدد الجرعات والفترة الزمنية بينها هو حل "مؤكد" لمشكلات الفاعلية.
وصنعت الصين أربعة لقاحات محلية تم إقرارها للاستخدام العام، وقال مسؤول أمس السبت إن البلاد ستنتج على الأرجح ثلاثة ملايين جرعة بحلول نهاية العام.
المصدر: رويترز
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