صحة

لتقليل خطورة أعراض كورونا بنسبة 81%.. حقن تحت الجلد

Lebanon 24
12-04-2021 | 21:00
A-
A+
Doc-P-812128-637538320708107504.jpg
Doc-P-812128-637538320708107504.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عرضت شركة "روش" السويسرية للأدوية، اليوم الاثنين، بيانات جديدة بشأن المرحلة الثالثة من تجربة خليط من الأجسام المضادة يهدف للحد من خطورة الحالات المصابة بمرض "كوفيد - 19" المصحوبة بأعراض.

وقالت الشركة ومقرها بازل، إن أحدث بياناتها أظهرت أن حقن خليط من "كاسيريفيماب/إيميفيماب" (نوعان من الأجسام المضادة) تحت الجلد يخفض من خطورة الحالات المصابة بمرض "كوفيد - 19" المصحوبة بأعراض بنسبة 81 في المائة.

وأضافت الشركة في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية «من بين الأفراد الذين ما زالوا يعانون من عدوى مصحوبة بأعراض، تمكن الأشخاص الذين تلقوا (كاسيريفيماب/إيميفيماب) من التخلص من الفيروس بصورة أسرع، وفترة معاناتهم من الأعراض كانت أقصر».

وأوضحت الشركة، أن الخليط أدى بالنسبة لمجموعة من المرضى الذين أصيبوا بالفيروس حديثاً من دون ظهور أعراض إلى الحد من خطر التحول للإصابة بمرض «كوفيد - 19» مصحوباً بأعراض بنسبة 31 في المائة.

وأشارت الشركة إلى أنه سوف تتم مشاركة هذه البيانات مع الجهات التنظيمية في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.
المصدر: الشرق الاوسط
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:00 | 2021-04-12
18:00 | 2021-04-12
15:00 | 2021-04-12
12:00 | 2021-04-12
09:00 | 2021-04-12
06:00 | 2021-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website