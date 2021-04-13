منها تغير الصوت والهذيان... أعراض غريبة تهدد مصابي كورونا

تسبب عدوى فيروس كورنا عددًا من التغييرات في حالة الجسم، وقد يبدو بعضها "غريبًا"، مثل تغير في صوت المريض بعد الإصابة بالمرض.



وبحسب موقع "ميديك فوريوم"، فقد أكدت منظمة الصحة العالمية أن الأعراض التي تشير إلى الإصابة بفيروس كورونا تظهر في غضون 10 أيام من الإصابة.



وتشمل العلامات الرئيسية للإصابة بفيروس كورونا:معاناة بعض المرضى من آلام الجسم وآلام واحتقان الأنف وسيلان الأنف والتهاب الحلق أو الإسهال.

ومع ذلك، الآن، خلال الموجة الثالثة، يتحدث الخبراء عن تحديث الصورة السريرية لمرض فيروس كورونا وحث الناس على تذكر وجود أعراض أخرى، بما في ذلك تلك التي تبدو "غريبة".



من هذه الأعراض، بقع وحساسية في أصابع اليدين والقدمين، حيث يُظهر تحليل البيانات أن بعض الأشخاص المصابين بفيروس كورونا يلاحظون تغيرات في الجلد، بما في ذلك على أصابع اليدين والقدمين. على وجه الخصوص، بقع حمراء أو طفح جلدي مختلف، غالبًا ما تكون مصحوبة بحساسية للمس، ووجع، وحكة.



تغييرات في تجويف الفم، القرحة، الاحمرار المفرط، الجفاف، الالتهابات الفطرية، آلام العضلات عند المضغ.تغيير الصوت: هذا العرض نادر الحدوث، وبالتالي يبدو غريبًا، علاوة على ذلك، يمكن أن يبدو الصوت مختلفًا، ويختلف من شخص لآخر. يلاحظ بعض الأشخاص الذين يمرضون أن صوتهم أصبح أكثر خشونة أو حتى تغير في حدته. قد تشعر أيضًا أن الأمر يتطلب المزيد من الجهد للتحدث. كل هذا نتيجة للفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي للإنسان، وجزء منه الحنجرة التي تعمل بمثابة بوق صوتي.ألم في الصدر: يمكن القول أن ألم الصدر المصاحب لمرض كوفيد 19 قد يكون علامة على شيء خطير، مثل اضطراب في القلب أو جلطة دموية في الرئة. إذا كان ألم الصدر هذا مصحوبًا بارتباك أو ضيق في التنفس، فاتصل بالإسعاف على الفور.ألم في البطن: أبلغ بعض مرضى كوفيد 19 عن آلام في البطن قبل فترة وجيزة من ظهور أعراض أخرى معروفة للعدوى، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس.فقدان الشهية: من المعروف اليوم أن الفيروس التاجي يمكن أن يصيب الأنسجة المخاطية ليس فقط في البلعوم الفموي، ولكن أيضًا في الجهاز الهضمي. وحيث يعتبر التوقف المفاجئ للشهية أو الغثيان عند رؤية الطعام إشارة إلى حدوث مثل هذه الأعراض.الهذيان: وهو عرض مهم للعدوى لدى كبار السن. ومن أنواع الهذيان، فرط النشاط يعني أن الشخص المصاب يتغير نشاط أعصابه فجأة ويبدأ في التصرف بشكل غريب، ويصبح مضطربًا أو مستاءً أو عدوانيًا.