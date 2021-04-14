صحة

بعد تعليق استخدام "جونسون آند جونسون".. بيان هام من "فايزر"

Lebanon 24
14-04-2021 | 12:58
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أعلنت شركة "فايزر" الأميركية أن دراساتها لم تكشف ما يدل على خطر التجلط الدموي نتيجة استخدام لقاحها المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان لها يوم الثلاثاء: "بعد توزيع أكثر من 200 مليون جرعة حول العالم، أجرت "فايزر" تقييما شاملا لمعدلات أمان لقاح BNT162b2 من إنتاج "فايزر" و"بيونتيك"، لم يشر إلى وجود أي أساس للاعتقاد بأن مشاكل تجلط الدم مرتبطة باستخدام لقاحنا المضاد لكوفيد-19".

 

A statement from Pfizer: pic.twitter.com/KRuH6hEOMK

وأشارت الشركة إلى أنها قامت بتحليل البيانات حول جميع الآثار الجانبية، التي تم جمعها حتى 27 آذار الماضي.

ويأتي ذلك بعد تعليق استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" على خلفية تسجيل حالات منفردة للتجلط الدموي لدى متلقي اللقاح.

 

 

 

المصدر: روسيا اليوم
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