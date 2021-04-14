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صحة
الدردشة مع الغرباء.. لمواجهة كورونا؟
Lebanon 24
14-04-2021
|
23:00
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أوصت عالمة النفس الاجتماعي الألمانية، جيليان إم. ساندستروم، جميع الناس بالدردشة أكثر مع غرباء.
وقالت العالمة المشهورة بالبحث في علاقات التعارف العابرة: "يستفيد الناس بشكل عام عندما يتحدثون إلى الكثير من الناس، بما في ذلك الأشخاص الذين ليسوا على معرفة جيدة بهم"، موضحة أن هذا ينطبق بشكل خاص على فترة كورونا.
وأوضحت ساندستروم أنه نظراً لأن العديد من الأماكن مغلقة خلال الجائحة، كما لم تعد الأماكن التي قد تتيح إجراء محادثات بسيطة متاحة حاليا، يجب الاهتمام بالدردشة عن قصد - بالطبع مع ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة متباعدة إن أمكن الأمر.
وتحت شعار "تحدث إلى غرباء" تدعو الباحثة في جامعة إسكس البريطانية إلى بدء دردشة قصيرة ودية مع الناس كل يوم- سواء كانت دردشة قصيرة في السوبر ماركت أو في الحافلة، وقالت ساندستروم: "هذا يجلب الكثير من الفرح".
ولعقود من الزمان ركز علماء النفس في المقام الأول على الوظيفة المهمة للعلاقات الوثيقة. ولكن بعد ذلك جاء الإدراك أن الجيران أو النوادل في المقاهى أو الأشخاص الموجودين على الجهاز المجاور في صالة الألعاب الرياضية يمكن أن يكونوا أيضا مهمين للشعور بالارتياح.
ووجدت ساندستروم من خلال العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين لديهم معارف عابرة يميلون إلى أن يكونوا أكثر سعادة بشكل عام في حياتهم، حيث تبين أنه كلما زاد تفاعلهم مع هؤلاء الغرباء، كانوا أكثر سعادة.
المصدر: 24
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