صحة

هل يمكن لفيروس كورونا أن يعيش على عبوات الطعام؟

Lebanon 24
14-04-2021 | 15:40
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باتت المخاوف من تفشي فيروس كورونا الجديد هاجسا حتى بالنسبة لأولئك الذين يلتزمون البقاء في منازلهم ولا يخرجون إلا لشراء الحاجيات الضرورية كالطعام.

والسؤال الذي يطرحه الملتزمون بإجراءات عدم الخروج إلا للضرورة القصوى، هو هل يمكن لفيروس كورونا أن يعيش على عبوات الطعام، وإلى متى؟

يقول عالم الأحياء الدّقيقة والخبير في سلامة الغذاء دونالد شافنر من جامعة روتجرز في نيوجيرسي أنه لا يوجد حتى الآن أي دليل على أن الفيروس ينتقل بواسطة الغذاء. ينبع الخطر الأكبر للعدوى من التواجد حول أُناس آخرين أثناء التّسوق".

وتشير مجموعة كبيرة من الأدلة العلمية إلى أن الفيروس لا ينتقل من خلال مقاعد المراحيض أو الشوك أو مقابض الأبواب، وكل هذه النظافة المتزايدة هي على الأرجح مضيعة للوقت. وفقا لموقع "ديلي ميل".

كل هذه العادات المبالغ بها تسمح فقط للشخص بتطوير شعور زائف بالأمان وصرف الانتباه العوامل الحقيقية التي تحمل بالفعل خطر الإصابة.

ودعا العديد من المختصين إلى ضرورة ارتداء القفازات عند التسوق في محال البقالة، كما أنه من المهم ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة كافية لا تقل عن 1.5 متر.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار 2020، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.
المصدر: سبوتنيك
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