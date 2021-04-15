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صحة
تنبيه.. الشهية المفرطة قد تكون علامة على الإصابة بأمراض خطيرة
Lebanon 24
15-04-2021
|
23:00
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قالت الطبيبة الروسية المتخصصة في النظام الغذائي، ناتاليا كروغلوفا، إن الإحساس الدائم بالجوع لا علاقة له بتناول الطعام، قد يكون دليلا على إصابة الإنسان بأمراض خطيرة.
وأشارت الأخصائية إلى أن الشهية المفرطة قد تكون علامة على الإصابة بأمراض مثل النشاط المفرط للغدة الدرقية.
وأوضحت الطبيبة قائلة:" إذا كان الشعور بالجوع شديدا وكان الإنسان بحاجة دائمة إلى الأكل مع أنه لا يزداد وزنا أو يفقده فمن الضروري استشارة الطبيب".
كما أشارت إلى أن ارتفاع حموضة عصير المعدة قد يسهم في ظهور إحساس غير منقطع بالجوع.
وبحسب الطبيبة، فإن كثرة تناول الحلويات تؤدي إلى ارتفاع مستويات الأنسولين، مما يزيد من الشهية.
وأضافت قائلة إن الشعور بالجوع الشديد إلى جانب النعاس والضعف قد يشير إلى بعض المشاكل المتعلقة بالصحة.
وترى الطبيبة أن الشهية المفرطة التي يسببها عدم الانتظام في تناول الوجبات والفترات الفاصلة بين الوجبات والتي تستغرق 4 ساعات أو 4 ساعات ونصف الساعة هي أمر طبيعي. لكن في أي حال من الأحوال يجب إعادة النظر في النظام الغذائي.
المصدر:
روسيا اليوم
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