صحة

الترمس فوائده كثيرة.. وهكذا يساعد على خسارة الوزن

Lebanon 24
17-04-2021 | 15:00
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كثيرون يحبون أكل الترمس ويبدو أنهم على حق. فهذا النوع من الحبوب يحتوي على عدد كبير من الفوائد، كما أنه يُعدّ حليفاً للأشخاص الذين يريدون خسارة الوزن أو يعانون من ارتفاع مستوى السكر أو الكوليسترول الضارّ في الدم. فالترمس يحتوي على نسبة مرتفعة من البروتين تفوق تلك الموجودة في اللحوم والبيض. لذا يمكن الاعتماد عليه من أجل بناء الكتلة العضلية.

 

ولأنه غني بالفيتامينات B، يعزز تناول الترمس عملية الأيض ويساعد على التخلص من الدهون والكربوهيدرات. كذلك فإن احتواءه على الفيتامين B9 يجعله فعالاً في تعزيز جهاز المناعة وفي تجديد خلايا الجسم.

 

ومن الممكن تناول الترمس في حال المعاناة من السكري أو ارتفاع مستوى الكوليسترول السيء. وقبل استهلاكه، من الضروري نقعه لمدة كافية في الماء من أجل التخلّص من مذاقه المر.

 

وفي المقابل، يجب الانتباه إلى عدم تناول كمية كبيرة منه في حال المعاناة من حساسية الفستق أو البقوليات أو ارتفاع ضغط الدم.

المصدر: لها
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