بعد تلقي اللقاح.. هل ستصاب بفيروس كورونا؟

تجيب الإذاعة الوطنية العامة (NPR) على سؤال متداول بشأن أزمة فيروس كورونا، حيث يتخوف البعض ممن هم على وشك تلقي اللقاح من تقارير تفيد بإصابات وسط الأشخاص الذين تم تطعيمهم. فما الذي يمكنك فعله لحماية نفسك؟تقول (NPR) إنه لا داعي للقلق، فقد أصيب 5800 فقط من أصل 66 مليون أميركي تم تطعيمهم بالكامل بفيروس كورونا، وهذا يعني أن معدل إصابتك بالفيروس بعد التطعيم أقل بكثير من 1 في المئة.وأشارت الإذاعة إلى فعالية اللقاحات الموجودة حاليا (حوالي 95٪ لشركتي فايزر وموديرنا؛ 66٪ لشركة جونسون آند جونسون على مستوى العالم، و72٪ في الولايات المتحدة).ورغم قوة هذه اللقاحات، لا يوجد تطعيم في العالم يوفر حماية بنسبة 100 في المئة، كما أشار مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي في مؤتمر صحفي مؤخرا.وبمجرد أن نصل إلى مناعة القطيع، ستصبح عدد الإصابات بين من تلقوا اللقاح أكثر ندرة.بعد أن انتشر وباء كوفيد-19 في العالم عام 2020، استمر مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي مع التواصل مع جيران، لكن بشروط.وفي محاولة للمقاربة، تتساءل الإذاعة: "متى كانت آخر مرة قلقت فيها من الإصابة بالدفتيريا أو السعال الديكي؟".وتجيب: "اللقاحات التي تمنع مثل هذه الأمراض لها معدلات فعالية مماثلة للقاحات فيروس كورونا؛ 97٪ للدفتيريا، وما بين 71 و98٪ للسعال الديكي"."لكن لا يزال يتعين عليك اتخاذ خطوات لحماية نفسك والآخرين".وإلى أن يتم تطعيم نسبة أعلى بكثير، فمن الحكمة الاستمرار في الاحتياطات "الثلاثة الكبيرة" التي نعرفها جميعا وهي (الكمامات والتباعد الجسدي وغسل اليدين).وبمجرد تلقيك التطعيم بالكامل -أي بعد أسبوعين من الجرعة الثانية - يمكنك خلع قناعك عند اجتماعك مع الأشخاص الذين تم تطعيمهم فقط.وإذا كنت ستتناول الطعام بالخارج، فاختر المطاعم المفتوحة في الهواء الطلق، حيث تتباعد الطاولات بمسافة 6 أقدام (182سم) على الأقل.وضع في اعتبارك أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما غير مؤهلين للتطعيم حتى الآن، لذلك إذا كنت تزور العديد من العائلات، ففكر في الاجتماع في الخارج قدر الإمكان.وتظهر البيانات المبكرة أنه حتى لو أصبت بعدوى بعد التطعيم، فقد تكون أقل عرضة لنقلها إلى الآخرين.