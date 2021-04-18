25
o
بيروت
20
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
27
o
صيدا
25
o
جونية
27
o
النبطية
20
o
زحلة
18
o
بعلبك
20
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
"مسافة أنفاس الثوم".. طريقة جديدة لحماية نفسك من الإصابة بكورونا
Lebanon 24
18-04-2021
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نصح خبير بريطاني باستخدام مقياس "مسافة أنفاس الثوم" لمعرفة ما إذا كنا معرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا،
بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
وحذر الدكتور جوليان تانغ، عالم الفيروسات بجامعة ليستر، الناس من الوقوف بالقرب من الآخرين بما يكفي لالتقاط الفيروس إذا استطاعوا شم أنفاس بعضهم البعض. وقال لشبكة سكاي نيوز "الطريقة التي ينتقل بها هذا الفيروس هي في الحقيقة من خلال مسافة المحادثة التي تكون في حدود متر واحد".
وأضاف تانغ "عندما تتحدث إلى صديق أو تشارك معه نفس الهواء، فإننا نسمي ذلك مسافة تنفس الثوم. لذا، إذا استطعت شم رائحة فم صديقك، فأنت تستنشق بعضًا من هذا الهواء بالإضافة إلى أي فيروس يحمله".
وفي بداية الوباء، اعتقد الخبراء أن خطر الإصابة بالعدوى كان أساسًا من لمس الأسطح الملوثة مثل مقبض الأبواب وأجهزة الصراف الآلي ومضخات البنزين، لكن الأدلة تشير الآن إلى أن فيروس كورونا ينتقل بشكل أساسي عبر الهواء، حيث يطلق المرضى المصابون جزيئات معدية عندما يسعلون أو يعطسون أو يتحدثون أو يتنفسون.
واقترح بعض الخبراء أيضًا أن الهباء الجوي- الجسيمات الأخف التي يتم إطلاقها عند التنفس وعندما يتحدث شخص ما- هي المحرك الرئيسي لانتشار المرض. ولهذا السبب ينصح العلماء بأن أقنعة الوجه ضرورية لمنع انتشار الجزيئات، مما يعني أن القليل منها يتم وضعه في الغلاف الجوي ليسبب العدوى. ويضيف الخبراء أن التهوية هي المفتاح في الداخل للحفاظ على دوران الهواء النقي وضمان عدم تراكم هذه القطرات.
وحذر البروفيسور تريش جرينهالغ، خبير الرعاية الأولية في جامعة أكسفورد، في كانون الأول من أنه يجب ارتداء أقنعة الوجه عندما يكون الناس متقاربين. وأضاف "بالإضافة إلى الهواء المشترك وهو خطر داخلي في الغالب، هناك أيضًا مشكلة الوقوع في التدفق المباشر لسحابة غاز الزفير عندما يسعل شخص ما أو يتحدث أو يعطس أو يتنفس فقط".
وإذا كنت قريبًا بما يكفي لتشعر بأنفاس الآخرين الدافئة أو تشم رائحة فمهم الكريهة، فربما تحتاج إلى كمامة حتى في الهواء الطلق.
المصدر: 24
تابع
الأكثر قراءة
انفراجة لبنان آتية بعد انتظار.. الدولار سينخفض في هذا التاريخ
Lebanon 24
انفراجة لبنان آتية بعد انتظار.. الدولار سينخفض في هذا التاريخ
10:00 | 2021-04-18
18/04/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ملاحم بعلبك تتسلم اللحم المدعوم.. هذا سعر "الكيلو"
Lebanon 24
ملاحم بعلبك تتسلم اللحم المدعوم.. هذا سعر "الكيلو"
13:03 | 2021-04-18
18/04/2021 01:03:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما توقعه عن القاضية عون (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما توقعه عن القاضية عون (فيديو)
12:41 | 2021-04-18
18/04/2021 12:41:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ياسمين صبري تحتفل بعيد زواجها الأول.. شاهدوا جمالها مع أحمد أبو هشيمة (صورة)
Lebanon 24
ياسمين صبري تحتفل بعيد زواجها الأول.. شاهدوا جمالها مع أحمد أبو هشيمة (صورة)
09:00 | 2021-04-18
18/04/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ولي العهد السعودي يرزق بمولود جديد.. وهذا الاسم الذي اختاره له
Lebanon 24
ولي العهد السعودي يرزق بمولود جديد.. وهذا الاسم الذي اختاره له
08:30 | 2021-04-18
18/04/2021 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
21:00 | 2021-04-18
هل سنحتاج إلى جرعة ثالثة ورابعة وخامسة من لقاح كورونا؟
18:00 | 2021-04-18
3 أغذية لتحسين الهضم في رمضان
17:00 | 2021-04-18
كورونا أصبح أكثر ذكاء في طريقة انتشاره.. الصحة العالمية تحذر
15:47 | 2021-04-18
إعلان هام.. نسخة مطورة من لقاح "أسترازينيكا"؟
15:00 | 2021-04-18
لماذا نشعر بالراحة بعد البكاء؟
12:00 | 2021-04-18
اختبار دم جديد يمكنه تشخيص مستوى الاكتئاب.. هذه التفاصيل
فيديو
شام الذهبي تكشف تفاصيل خطوبتها الجديدة وقصة زواج والدتها للمرة الثالثة (فيديو)
Lebanon 24
شام الذهبي تكشف تفاصيل خطوبتها الجديدة وقصة زواج والدتها للمرة الثالثة (فيديو)
18:00 | 2021-04-17
19/04/2021 00:28:55
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة تهدد سواحل العالم... المحيط يبتلع جزر المالديف! (صور وفيديو)
Lebanon 24
كارثة تهدد سواحل العالم... المحيط يبتلع جزر المالديف! (صور وفيديو)
12:00 | 2021-04-17
19/04/2021 00:28:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"مرسيديس" تغير "وجه" سيارتها الكهربائية وتزيل نجمتها الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
"مرسيديس" تغير "وجه" سيارتها الكهربائية وتزيل نجمتها الشهيرة (فيديو)
12:00 | 2021-04-17
19/04/2021 00:28:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact