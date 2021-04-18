صحة

إعلان هام.. نسخة مطورة من لقاح "أسترازينيكا"؟

Lebanon 24
18-04-2021 | 15:47
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قالت مسؤولة بشركة أسترازينيكا في النمسا في مقابلة إن من الممكن أن تكون نسخة مطورة من لقاح الشركة للوقاية من مرض كوفيد-19 مُخصصة لمكافحة السلالة التي تم توثيقها في جنوب أفريقيا جاهزة بنهاية العام الجاري.
 
 
وقالت إن الدراسات التي تشير حتى الآن إلى أن اللقاح الحالي أقل فاعلية في مواجهة الفيروس الموثق في جنوب أفريقيا "ضئيلة بحيث لا يمكن استخلاص استنتاجات نهائية منها".
 
 
وأضافت "في الوقت نفسه بدأت أسترازينيكا وجامعة أكسفورد بتعديلات على اللقاح خاصة بسلالة جنوب أفريقيا ونحن نتوقع أن يكون جاهزا بنهاية العام إذا ما تطلب الأمر".
 
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