لتجنب الإمساك في رمضان.. إليكم 4 نصائح

يواجه الكثير من الصائمين خلال شهر رمضان بعض المشاكل من بينها الإمساك.
وفعلياً، فإن التغير في نمط الغذاء والتقليل من السوائل يؤدي إلى تلك المشكلة الصحية، إلا أن هناك سلسلة من الخطوات التي يمكن أن تساهم في تجنبها.
1- تناول الكثير من الخضروات
تحتوي الخضروات على الكثير من الألياف الغذائية الصحية. ولهذا، فإنه من الضروري تضمين خضروات مثل الفول والبازلاء والحمص في الوجبات خلال فترة صيام رمضان، الأمر الذي يسهل حركة الامعاء، وفق ما ذكر موقع “صحتي“.
2- تناول الفواكه
خلال وجبة السحور، يجب تناول فواكه مثل التفاح والموز والبابايا والتين والأفوكادو وغيرها، إذ أنها غنية بالألياف التي تسهل حركة الأمعاء وبالتالي وتمنع الإمساك.