لتجنب الإمساك في رمضان.. إليكم 4 نصائح

يواجه الكثير من الصائمين خلال شهر رمضان بعض المشاكل من بينها الإمساك.



وفعلياً، فإن التغير في نمط الغذاء والتقليل من السوائل يؤدي إلى تلك المشكلة الصحية، إلا أن هناك سلسلة من الخطوات التي يمكن أن تساهم في تجنبها.



1- تناول الكثير من الخضروات

تحتوي الخضروات على الكثير من الألياف الغذائية الصحية. ولهذا، فإنه من الضروري تضمين خضروات مثل الفول والبازلاء والحمص في الوجبات خلال فترة صيام رمضان، الأمر الذي يسهل حركة الامعاء، وفق ما ذكر موقع “صحتي“.



2- تناول الفواكه

خلال وجبة السحور، يجب تناول فواكه مثل التفاح والموز والبابايا والتين والأفوكادو وغيرها، إذ أنها غنية بالألياف التي تسهل حركة الأمعاء وبالتالي وتمنع الإمساك.



يمكن أن تساعد عصائر الفاكهة الطازجة أيضاً في منع الجفاف والإمساك أثناء صيام رمضان. أضيفوا ماء جوز الهند وعصير البطيخ وعصير البرتقال وعصير الأناناس وعصير العنب الى وجبات الإفطار والسحور يومياً لمنع الجفاف. ومع هذا، فإنه لا بدّ من التأكيد على ضرورة وأهمية الماء للجسم، إذ إنه عامل أساس لتسهيل حركة الأمعاء.تعتبر ممارسة الرياضة مثل المشي والركض وغيرها من الأنشطة، عوامل هامة تهسل حركة الامعاء وتمنع الإمساك أيضاً. ولهذا، من الضروري المواظبة على ممارسة بعض تلك الأنشطة قبل أو بعد وجبة الإفطار.