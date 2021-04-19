6 علامات تدل على أنك قد تصاب بـ"كوفيد طويل الأمد"!

تظهر حالة "كوفيد طويل الأمد" عندما تستمر الأعراض لأسابيع أو شهور بعد الإصابة بالفيروس شديد العدوى.وعلى الرغم من أنه قد لا يهم إلى أي مدى كان مرضك الأصلي خفيفا أو شديدا من فيروس كورونا، يعتقد عالم الأوبئة البريطاني، تيم سبيكتور، أن هناك علامات شائعة على إصابتك بـ"كوفيد طويل الأمد".وقال: "إذا كنت تعاني من سعال مستمر وصوت أجش وصداع وإسهال وضيق في التنفس وضعف الشهية في الأسبوع الأول، فأنت أكثر عرضة مرتين إلى ثلاث مرات للإصابة بأعراض طويلة المدى". وحُددت أنماط البيانات هذه من قبل فريقه في دراسة Covid Symptom (أعراض كوفيد).وبالإضافة إلى ذلك، اكتشف الفريق أن "كوفيد طويل الأمد" كان من المرجح أن يؤثر على النساء أكثر من الرجال.وخلال ندوة عبر الإنترنت استضافتها المجلة الطبية البريطانية (BMJ)، ناقشت لجنة خبراء "كوفيد طويل الأمد" بعمق كبير.وشاركت نسرين آلون، الأستاذة المشاركة في الصحة العامة بجامعة ساوثهامبتون، في الجلسة.وقالت آلون إن "الإرهاق الشديد" كان أكثر الأعراض التي أُبلغ عنها، شيوعا لدى أولئك الذين يعانون من مرض "كوفيد طويل الأمد".وتشمل الأعراض الأخرى لـ "كوفيد طويل الأمد" ما يلي:• السعال.• ضيق التنفس.• آلام في العضلات والجسم.• ثقل أو ضغط في الصدر.• طفح جلدي.• الخفقان.• صداع الرأس.• الإسهال.• الشعور بالوخز.وأوضحت: "الميزة الشائعة جدا هي الانتكاس، حيث تشعر كما لو كنت تعافيت، ثم تعود الأعراض".وبعد أن قضت فترة طويلة مع مرض "كوفيد"، قالت آلون: "إنها حلقة مستمرة من خيبة الأمل، ليس فقط لك، ولكن للأشخاص من حولك، الذين يريدونك حقا أن تتعافى".