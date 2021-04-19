صحة

بدء تجارب سريرية للقاح ضد كورونا يمكن استنشاقه

Lebanon 24
19-04-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-814486-637544427299507480.jpg
Doc-P-814486-637544427299507480.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بدأت شركة "كانسينو بيولوجيكس" CanSino Biologics الصينية التجارب السريرية للقاح كوفيد-19 عن طريق الاستنشاق، حسبما أفاد المؤسس المشارك للشركة والرئيس التنفيذي يوكسيفن يو لشبكة "سي إن بي سي" CNBC.


وقال يو: "إن اللقاح المستنشق يمكن أن يكون أكثر فعالية من اللقاح المحقون بالنظر إلى أن الفيروس التاجي يدخل جسم الإنسان عبر الممرات الهوائية".

وأضاف: "إذا فشلت طبقة الحماية هذه وانتقل الفيروس أعمق داخل الجسم، فلا يزال بإمكان أجزاء أخرى من الجهاز المناعي محاربة فيروس (كورونا)، لذلك أضفت المزيد من الطبقات عن طريق الغشاء المخاطي".

وأوضح يو في حديثه في منتدى بواو لآسيا في مقاطعة هاينان الصينية، أن اللقاح المستنشق يمكن نظرياً أن يوفر حماية إضافية عن طريق تنشيط الأجسام المضادة أو الخلايا التائية (مجموعة من الخلايا اللمفاوية الموجودة بالدم وهي تلعب دوراً أساسياً في المناعة الخلوية) في الممرات الهوائية.


وتقوم شركة CanSino Biologics بتطوير لقاح الاستنشاق بالاشتراك مع معهد بكين للتكنولوجيا الحيوية.

وأظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 140.76 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و150,732.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الاول 2019.

المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:00 | 2021-04-19
21:00 | 2021-04-19
18:00 | 2021-04-19
17:00 | 2021-04-19
15:41 | 2021-04-19
15:00 | 2021-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website