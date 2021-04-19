بدء تجارب سريرية للقاح ضد كورونا يمكن استنشاقه

بدأت شركة "كانسينو بيولوجيكس" CanSino Biologics الصينية التجارب السريرية للقاح كوفيد-19 عن طريق الاستنشاق، حسبما أفاد المؤسس المشارك للشركة والرئيس التنفيذي يوكسيفن يو لشبكة "سي إن بي سي" CNBC.
وأضاف: "إذا فشلت طبقة الحماية هذه وانتقل الفيروس أعمق داخل الجسم، فلا يزال بإمكان أجزاء أخرى من الجهاز المناعي محاربة فيروس (كورونا)، لذلك أضفت المزيد من الطبقات عن طريق الغشاء المخاطي".
وأوضح يو في حديثه في منتدى بواو لآسيا في مقاطعة هاينان الصينية، أن اللقاح المستنشق يمكن نظرياً أن يوفر حماية إضافية عن طريق تنشيط الأجسام المضادة أو الخلايا التائية (مجموعة من الخلايا اللمفاوية الموجودة بالدم وهي تلعب دوراً أساسياً في المناعة الخلوية) في الممرات الهوائية.